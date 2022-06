Best Places to Work : Les 13 meilleurs employeurs en 2022 dévoilés

Les lauréats du programme international de certification des entreprises ‘Best Places to Work in Morocco 2022’ sont désormais connus. Malgré le contexte mondial difficile marqué ces deux dernières années par la pandémie du Covid 19, les résultats illustrent les diverses actions engagées par plusieurs employeurs au Maroc pour accompagner les collaborateurs sur le plan personnel et professionnel, indique-t-on dans un communiqué.

Ce programme organisé depuis 12 ans au Maroc vise à rendre hommage aux entreprises qui se distinguent par la qualité des politiques et des pratiques RH et l’engagement de leurs collaborateurs. Ainsi, dans la catégorie des entreprises de moins de 100 collaborateurs, Hilti Maroc a obtenu la première position. Filiale d’un groupe international, l’entreprise est un leader mondial de l’outillage électroportatif destiné aux professionnels de la construction, du bâtiment et de l’industrie.

« Nous sommes conscients que le capital humain est la clé du succès de toute entreprise, pour cela, nous restons toujours proches de nos collaborateurs et veillons à leur bien être en mettant en place tous les éléments nécessaires pour les accompagner que ce soit pour l’exécution de leur travail au quotidien, ou pour le développement de leur carrière sur le long terme. Accomplir cette mission dans une ambiance familiale est au cœur des priorités de Hilti Maroc », a déclaré, à cette occasion, Ilham Messaoudi, Directeur général Maroc, citée dans le communiqué.

BSH Electroménager a obtenu la deuxième position, suivi par Asma Invest, fait savoir le communiqué. Dans la catégorie des entreprises entre 101 et 300 collaborateurs, Roche Maroc a remporté la première position, suivi par Coface et CDG Capital. « Je suis très heureuse de cette reconnaissance qui traduit la symbiose de nos collaborateurs avec leur entreprise et l’esprit dans lequel nous œuvrons pour continuer de donner le meilleur de nous-même. Nos collaborateurs sont notre plus grand et précieux atout, leur offrir un environnement où ils se sentent écoutés, à l’aise pour s’exprimer, innover et accomplir au mieux leur mission est une de nos grandes priorités », a déclaré Sanaa Sayagh, Directrice Générale Roche Maroc.

Dans la catégorie des entreprises entre 301 et 1.500 collaborateurs, Nestlé Maroc a remporté la première position, suivie par les Eaux Minérales d’Oulmès et Pharma 5. Dans une déclaration commune, Myriam et Yasmine Lahlou Filali, CEO de Pharma 5, affirment que « la Certification 2022 de ‘Best Place to Work in Morocco’ obtenue par Pharma 5 confirme que le bien-être de nos collaborateurs est plus qu’un concept ; c’est une priorité ancrée dans la mission de Pharma 5 qui est de permettre l’accès aux soins pour tous, à commencer par nos collaborateurs. Le bien-être de tous est au cœur de l’esprit de la famille Pharma 5 qui est sacré pour chacun d’entre nous ».

Pour ce qui est de la catégorie des entreprises de plus de 1.501 collaborateurs, Dell Maroc a remporté la première position, suivie par le Groupe Banque Centrale Populaire, Comdata Maroc et Alsa. « C’est un véritable honneur de recevoir à nouveau ce prix. Cette certification c’est avant tout la voix de nos collaborateurs qui nous guide chaque année en nous poussant à toujours nous réinventer pour développer leur satisfaction. Parce que nous sommes convaincus que l’expérience collaborateur est le pilier principal de la performance de notre entreprise, nous sommes ravis d’obtenir à nouveau cette reconnaissance. Elle nous encourage à investir encore plus les champs de la communication interne, de l’animation, du développement de carrière ainsi que celui des d’avancées sociales », a déclaré Didier Manzari, CEO de Comdata Maroc et Barcelone. « C’est pour nous un enjeu majeur, de satisfaire chacun en lui offrant un environnement propice à sa performance et son bienêtre au travail », a-t-il ajouté.

Chaque année, le programme évalue la qualité de vie au travail de plusieurs entreprises au Maroc grâce à une méthodologie rigoureuse et transparente. D’abord, une évaluation RH compilant l’ensemble des pratiques managériales au service du bien-être au travail et une deuxième évaluation anonyme adressée aux collaborateurs autour de 8 thématiques incluant la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.