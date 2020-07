Beyrouth met en garde Tel-Aviv contre l’exploration dans les eaux libanaises

Cette décision a été annoncée le dimanche 28 juin par les médias israéliens selon lesquels le gouvernement israélien a ratifié la proposition d’explorer le gaz à Alon D, ou le bloc 72, proche du Liban et du gisement offshore bloc 9.

« Le Liban ne permettra pas qu’on viole ses eaux territoriales reconnues internationalement et surtout la zone économique exclusive de son sud où se trouvent les blocs de pétrole et de gaz, notamment le bloc 9, dont l’exploration débutera le mois prochain », a riposté le président libanais Michel Aoun mardi 30 juin.

Les réserves maritimes libanaises en pétrole dans cette zone sont estimées à 865 millions de barils et celles en gaz à 96 trillions de m3. Trois sociétés ont été désignées pour l’exploration, la française Total, l’italienne Eni et la russe Novatek. Le Bloc 9 dont l’exploration a été confiée à la société française fait l’objet de convoitises de la part des Israéliens sur une superficie de 860 km2. Ils sont soutenus par les Américains qui ont mis en garde les Français contre l’extraction de gaz de ce bloc tant que « le Hezbollah se trouve dans le gouvernement ».

Les Etats-Unis ont intensifié ces derniers temps leurs pressions sur le Liban en s’ingérant dans ses affaires internes afin d’y affaiblir le Hezbollah. L’affaire du juge Mohamed Mazeh est d’ailleurs symptomatique de cette tension. Après avoir décidé le 27 juin d’interdire aux médias libanais d’interviewer l’ambassadrice des États-Unis dans le pays, Dorothy Shea, en raison de ses propos anti-Hezbollah, le juge des référés de Tyr a présenté mardi sa démission au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), comme il avait menacé de le faire

Marie-Claude Najm, ministre de la Justice, a appelé ceux qui se sentent «lésés par une décision de justice à emprunter les voies judiciaires pour faire appel d’une telle décision». Vendredi 26 juin, dans un entretien à la chaîne saoudienne Al-Hadath l’ambassadrice des États-Unis au Liban Dorothy Shea a qualifié le Hezbollah «d’organisation terroriste» et l’a accusé d’avoir «siphonné des milliards de dollars qui auraient dû aller dans les coffres du gouvernement ».

Le même jour, le juge Mazeh, a estimé que ces déclarations étaient de nature à «semer la discorde et mettre en danger la paix civile» et a émis un jugement interdisant aux médias libanais de diffuser tout propos de la diplomate américaine. Cette décision a provoqué une polémique au Liban et a été critiquée par Washington. La ministre de l’Information, Manal Abdel Samad, a également souligné la nécessité de respecter la liberté de la presse. Convoquée lundi 29 juin par le ministère libanais des Affaires étrangères, D. Shea a déclaré, à l’issue d’un entretien avec Nassif Hitti, que «la page est tournée».