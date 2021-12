Biens diplomatiques violés par les Américains : Moscou en appelle à l’arbitrage de l’ONU

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres doit « sans plus de délai » instituer un tribunal arbitral à l’encontre des États-Unis, a déclaré vendredi 24 décembre M. Zakharova. « Nous demandons à M.Guterres, en tant que garant des accords de 1947, d’entreprendre des mesures pratiques en vue de lancer une procédure arbitrale à l’encontre des États-Unis », a-t-elle fait valoir lors d’un point presse.

Selon elle, Washington refuse aux diplomates russes l’accès à des biens diplomatiques perquisitionnés en dépit de leur statut et restant de facto détenus de manière illégale.

Fin 2016, l’administration de Barack Obama a adopté des sanctions visant Moscou, accusé d’ingérence dans les élections américaines et de pressions sur les diplomates américains en poste en Russie. Les États-Unis ont ainsi fermé l’accès aux résidences de la mission diplomatique russe à New York et à Washington.

Par la suite, la partie américaine a expulsé des dizaines de diplomates russes et fermé les consulats russes à San Francisco et à Seattle, ainsi que la représentation commerciale russe à Washington. La Russie a riposté par le renvoi de nombreux diplomates américains et la fermeture du consulat américain à Saint-Pétersbourg.