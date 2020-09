Bientôt franchi le seuil des 70.000 contaminations à la Covid 19

Le nombre d’infections cumulées pour 100 000 habitants atteint 188,9, indique la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, dans le bilan quotidien du ministère de la Santé. Le taux d’infection de ces dernières 24 heures est de 3,9 pour 100 000 habitants au niveau national.

Entre mercredi et jeudi, le Maroc a enregistré 1 260 nouvelles guérisons, portant à 52 483 le nombre total, avec un taux de rémission qui baisse légèrement à 76,5%. Mais le nombre de morts n’en finit pas de croitre. Ainsi, 39 décès ont été établis jeudi portant le total de décès à 1 292 et le taux de létalité à 1,9%. Le communiqué de la Santé précise que 14 de ces décès ont été enregistrés à Casablanca, 9 dans la région de Marrakech-Safi, 5 à Fès-Meknès, 4 à Drâa-Tafilalet, 3 à Beni Mellal-Khénifra, 2 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra, 2 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 1 à Souss-Massa et 1 dans l’Oriental.

Le Maroc compte désormais 14 830 cas actifs sous traitement (40,8 pour 100 000 habitants). Le nombre de patients en état critique est pour sa part de 180, dont 41 sont sous assistance respiratoire invasive.

Quant à la répartition géographique des infections, Casablanca-Settat trône toujours en tête avec 590 cas (480 à Casablanca, 30 à Nouaceur, 28 à Berrechid, 15 à Mohammedia, 12 à El Jadida, 11 à Settat, 10 à Médiouna, 3 à Benslimane et 1 à Sidi Bennour), talonnée en cela par Rabat-Salé-Kénitra avec 210 cas (139 à Kénitra, 24 à Rabat, 15 à Salé, 13 à Skhirat-Témara, 10 à Khémisset, 6 à Sidi Slimane et 3 à Sidi Kacem), Marrakech-Safi avec 203 cas (122 à Marrakech, 44 à Kelâa des Sraghna, 16 à Al Haouz, 7 à Youssoufia, 7 à Essaouira, 5 à Chichaoua et 2 à Safi), Dakhla-Oued Ed Dahab avec 171 cas, tous dans la province d’Oued Ed Dahab, Drâa-Tafilalet avec 139 cas (93 à Errachidia, 19 à Zagora, 19 à Ouarzazate, 5 à Midelt et 3 à Tinghir), Fès-Meknès avec 130 cas (41 à Fès, 31 à Taza, 22 à Meknès, 17 à Ifrane, 13 à Taounate, 3 à Boulemane, 2 à Sefrou et 1 à El Hajeb), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, enfin, avec 115 cas (60 à Tanger-Asilah, 21 à Tétouan, 15 à Al Hoceïma, 8 à Chefchaouen, 6 à Larache et 5 à M’diq-Fnideq).

En dessous de la barre des 100 contaminations, Beni Mellal-Khénifra se trouve en tête avec 96 cas (44 à Azilal, 32 à Khénifra, 9 à Beni Mellal, 6 à Fqih Ben Salah et 5 à Khouribga), suivie par Souss-Massa avec 44 cas (23 à Agadir Ida Ou Tanane, 10 à Taroudant, 5 à Tiznit, 4 à Inezgane Aït Melloul et 2 à Tata), l’Oriental avec 38 cas (26 à Nador, 11 à Oujda-Angad, et 1 à Berkane), Laâyoune-Es Sakia El Hamra avec 9 cas (3 à Laâyoune, 3 à Tarfaya, 2 à Es-Semara et 1 à Boujdour), et enfin, Guelmim-Oued Noun avec 5 cas tous à Guelmim.