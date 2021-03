« Big Deal » sino-iranien: L’accord donne des sueurs froides aux responsables israéliens

Il n’aura pas fallu longtemps pour que les Israéliens montent au créneau face à l’accord sino-iranien. Ainsi, Amos Yadlin, ancien chef de la direction du renseignement militaire, s’est déclaré « très préoccupé » par une clause du pacte de coopération stratégique de 25 ans signé par l’Iran et la Chine qui comprend entre autres un engagement en faveur d’une coopération militaire et de partage de renseignements conjoints.

« La Chine s’oppose à une bombe nucléaire iranienne, mais d’un autre côté, cela n’aide pas à arrêter l’Iran. L’Iran a besoin du soutien politique de la Chine pour empêcher les États-Unis de faire pression sur lui », a affirmé A. Yadlin. « Les Chinois comprennent que l’administration Biden n’est pas l’administration Trump et qu’ils peuvent être beaucoup plus agressifs », a-t-il estimé.

Les commentaires d’A. Yadlin interviennent après que la Chine et l’Iran ont signé samedi le Partenariat stratégique global, un accord stratégique de 25 ans entre les deux pays.

Le New York Times a rapporté que la Chine, est le premier partenaire commercial de la République islamique d’Iran, investirait quelque 400 milliards de dollars en Iran en échange de pétrole dans le cadre de l’accord.

Le pacte pourrait saper l’influence des États-Unis sur l’Iran avant les négociations attendues et diminuer l’influence américaine au Moyen-Orient.

Côté iranien, Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie, s’est félicité de la signature de ce traité sur son compte Twitter: «Un excellent échange sur l’expansion de la coopération mondiale, régionale et bilatérale dans le cadre de notre partenariat stratégique global.»

Dans un communiqué officiel commun, Pékin et Téhéran ont rappelé l’importance «de coopérer et avoir des investissements réciproques dans différents domaines, notamment les transports, les ports, l’énergie, l’industrie et les services.»

Pour rappel, cette progression était dans l’air du temps. En effet, le deal est sur la table depuis la visite du Président chinois Xi Jinping à Téhéran en 2016. En juillet 2020, les deux pays avaient annoncé une coopération sur 25 ans, mais «on n’était pas au bout des procédures. Aujourd’hui, on attend que le document soit ratifié par le parlement iranien, chose qui ne devrait pas tarder», estime Thierry Coville, directeur de recherche à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) et spécialiste de l’Iran.

En juillet dernier, l’ayatollah Sayed Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution islamique, avait déclaré que «le gouvernement et le peuple iraniens cherchent, comme ils l’ont toujours fait, à élargir leurs relations avec des pays indépendants et fiables tels que la Chine.» Cet accord répond à la logique commerciale chinoise du «gagnant-gagnant», mais également à l’inflexion donnée par Ali Khamenei, consistant à se rapprocher des partenaires asiatiques.