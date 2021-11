Biscuiterie industrielle : Le secteur sur les bons rails

Les deux marques Mondelez (Ex Bimo – Kraft Food) et Excelo (Best Biscuit Maroc) se sont accaparées des parts de marché respectives de 33% et 29% en 2016, indique Sunergia dans une étude sur la notoriété des marques de biscuits au Maroc, dans le cadre d’une série consacrée aux Top-Of-Mind des marques. Sunergia précise que le reste du marché est réparti entre les marques Henry’s, Alimani, Bipan, Reda Food, ainsi que divers fabricants locaux de petites tailles et des distributeurs de produits importés. P

ar ailleurs, Sunergia fait état d’ « une fore concurrence étrangère » dans un secteur qui « a encore du potentiel », expliquant que « la concurrence des marques étrangères reste importante dans nos rayons, en provenance principalement d’Espagne, de Turquie, et d’Égypte ».

Dans son classement des marques de biscuits les plus connues au Maroc en 2021, Sunergia fait savoir que le Top 10 est composé de 7 marques du géant Mondelez qui concentrent 62% de la notoriété de son palmarès, dont 3 occupent la tête de classement à savoir « Tagger », « Bimo » et « Tonik ». Avec 14% des citations, « Tagger, produit phare de la marque Mondelez arrive en tête de classement de la notoriété de marques de biscuits au Maroc », fait remarquer Sunergia, ajoutant que « Tagger » interpelle davantage les hommes (21%), mariés (20%), vivant dans le rural (20%), au sud (20%). Classée 5ème avec 8% de citations, la marque Oréo est évoquée, particulièrement, par les jeunes, âgés de moins de 34 ans (13%), célibataires (12%), et urbains (13%). En outre, deux marques d’Excelo apparaissent dans le Top 10, en l’occurrence, Top Cookies (7%) et Momo (5%), ajoute Sunergia, notant que cette entreprise n’a pas cessé de grandir et d’innover, avec la production d’une multitude de marques de biscuit.

Au niveau de la communication, Excelo a « déployé d’importants efforts de publicité ces derniers mois, notamment sur les réseaux sociaux, à travers des publications sur Facebook et Instagram », rappelle la même source. De son côté, Henry’s s’intercale entre les deux leaders avec 11% de notoriété, fait observer l’étude, ajoutant que Henry’s est cité surtout par les personnes âgées de 45-54 ans (21%).