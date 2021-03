Blocage du canal de Suez: Washington échaudé par la piraterie

Au moment où les efforts se multiplient pour renflouer le navire, Ossama Rabie, le chef de l’Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA), explique que plus de 300 autres bateaux sont actuellement immobilisés aux deux extrémités du canal reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée. Et alors que des vents violents combinés à une tempête de sable avaient d’abord été avancés pour expliquer l’incident, il a affirmé que les conditions météorologiques n’étaient pas la seule raison de l’échouement. « D’autres erreurs, humaine ou technique, ont aussi pu entrer en jeu », a affirmé O. Rabie lors d’une conférence de presse à Suez.

Le blocage entraîne d’importants retards dans les livraisons de pétrole et d’autres produits, avec une répercussion sur les cours de l’or noir, en hausse vendredi. O. Rabie a estimé que l’Egypte perdait entre 12 millions et 14 millions de dollars (entre 10,2 millions et 11,8 millions d’euros environ) pour chaque jour de fermeture du canal, tandis que la revue spécialisée Lloyd’s list estime que le porte-conteneurs bloque chaque jour l’équivalent d’environ 9,6 milliards de dollars (8,1 milliards d’euros) de marchandises.

Les responsabilités pourraient être difficiles à établir. Le fait que « la propriété et l’exploitation [du bateau] soient séparées entre plusieurs compétences juridiques et frontières nationales » rend difficile la désignation de responsables, notait vendredi Laleh Khalili, professeure à l’université Queen Mary de Londres, dans un article paru dans le Washington Post.

Les efforts se multiplient depuis mercredi pour remettre à flot le mastodonte, mais une opération de renflouement menée vendredi a échoué.

« Nous pouvons terminer aujourd’hui ou demain, en fonction de la réaction du navire face aux marées. Nous avons mis en place d’autres scénarios de secours », a ajouté M. Rabie, précisant que quatorze remorqueurs étaient mobilisés.

Peter Berdowski, le directeur de Royal Boskalis – la maison mère de la société néerlandaise Smit Salvage mandatée par l’exploitant du navire pour la remise à flot de l’Ever-Given – a pour sa part évoqué un renflouement possible « en début de semaine prochaine ». Si cela ne suffit pas, il faudra procéder à l’enlèvement de conteneurs pour alléger le navire, a prévenu P. Berdowski, interrogé sur la télévision publique néerlandaise. Une option qui aurait pour conséquence « un très grand retard » pour la reprise du trafic, selon Nick Sloane, spécialiste du renflouement de navires. « Le plus rapide serait d’utiliser les dragues et de dégager le sable », estime-t-il. « Ce n’est pas une opération rapide (…) Ça va prendre des semaines, pas des jours », ajoute-t-il. L’Ever-Given « n’est pas uniquement échoué sur le sable en superficie, il s’est également coincé dans la berge », a expliqué Plamen Natzkoff, expert chez VesselsValue.

Le propriétaire du navire s’est montré plus confiant. Yukito Higaki, président de la compagnie japonaise Shoei Kisen, a dit vendredi espérer un déblocage du navire samedi soir. Une importante marée haute prévue « dimanche soir » pourrait « être d’une grande aide », a expliqué P. Natzkoff : « S’ils ne parviennent pas à le débloquer lors de cette marée haute, la prochaine n’aura pas lieu avant deux semaines. »

Les Etats-Unis ont aussi proposé leur aide aux autorités égyptiennes. « Ces discussions se poursuivent et j’espère que nous pourrons bientôt en dire plus », a expliqué la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki. Selon un responsable militaire américain ayant requis l’anonymat, les Etats-Unis ont offert d’envoyer une équipe d’experts de l’US Navy sur place.

La compagnie danoise Maersk, dont sept navires sont à l’arrêt sur place, a fait savoir, mercredi, à ses clients qu’elle les informerait quant à de possibles « options de remplacement ». Une annonce similaire a été faite jeudi par l’allemand Hapag-Lloyd. D’autres, comme le transporteur de gaz naturel liquéfié Pan Americas, ont déjà pris le parti de changer de cap.

La seule possibilité pour relier l’Europe à l’Asie ou au Moyen-Orient consiste à mettre le cap vers Bonne-Espérance, à la pointe sud de l’Afrique, soit un détour d’environ 9 000 km, pour une dizaine de jours de voyage supplémentaires.

La Russie, elle, tente de promouvoir une autre voie. Vendredi, un responsable de la diplomatie russe, Nikolaï Korchounov, estimait que le blocage du canal de Suez « a mis en lumière la nécessité avant tout de la poursuite du développement de la route maritime du Nord », une voie maritime, dans l’Arctique russe, de plus en plus praticable en raison du réchauffement climatique.

Le canal de Suez, point de passage stratégique, concentre à lui seul entre 10 % et 12 % du volume du commerce mondial chaque année. Un chiffre lié aux envois des usines d’extrême-Orient vers les consommateurs européens, mais également à l’expédition de produits pétroliers.

Le cours de l’or noir a donc bondi de presque 6 % dans la seule journée de mercredi, porté par les craintes concernant l’approvisionnement en hydrocarbures. Selon une note de l’agence américaine de l’énergie datant de juillet 2019, 9 % des produits pétroliers transportés en mer transitent par le canal de Suez et l’oléoduc Sumed, situé à proximité. « Le canal de Suez prend de l’importance pour le transport de produits pétroliers depuis la Russie et les Etats-Unis vers l’Asie », notait l’agence gouvernementale américaine en 2019. Depuis mardi, plus de trente pétroliers sont coincés dans les deux sens sur le canal, attendant de pouvoir passer, montrent les données de Refinitiv.

Près de 19 000 navires ont emprunté le canal en 2020, selon SCA, soit une moyenne de 51,5 bâtiments par jour. Selon un rapport de l’assureur Allianz Global Corporate & Specialty sur la sécurité maritime, « le canal de Suez présente un excellent bilan de sécurité, dans l’ensemble, les incidents de navigation étant extrêmement rares – au total, 75 incidents de navigation ont été signalés au cours de la dernière décennie ».

Des accidents, qui, lorsqu’ils arrivent, sont de faible gravité : grâce au sol meuble du canal de Suez, les navires qui s’échouent ne sont généralement pas endommagés. En 2017, un bâtiment japonais s’était échoué avant d’être remis à flot au bout de quelques heures. Le caractère inédit de cet accident est donc surtout lié à la durée de blocage qu’il entraîne.