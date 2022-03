Blocus au Yémen : Des millions de Yéménites refusent d’être les otages des USA

« Les USA sont pleinement responsables du siège du peuple yéménite. Le blocus imposé sur les des dérivés du pétrole est une agression américaine, d’où notre devoir légitime d’y faire face », ont affirmé les organisateurs dans un communiqué. Ajoutant que « la fermeture du port de Hodeïda est un crime de guerre », tout en accusant « la communauté internationale et les Nations Unies d’avoir gardé le silence sur ce crime ».

« Nous exprimons notre soutien à toutes les mesures militaires prises par les dirigeants pour dissuader l’agression et briser le siège imposé sur notre peuple patient », ont-ils affirmé avant de souligner que « l’ouragan du Yémen est notre choix face à ce siège ».

Le communiqué conclut par un appel lancé à « tous les peuples libres des gouvernorats occupés (par la coalition saoudo-émiratie) à se soulever face à l’agression et aux mercenaires, car il n’y a pas d’autre moyen de mettre fin à la souffrance qu’en libérant le Yémen. Les souffrances vécues par les citoyens dans les territoires occupés révèlent que les agendas de la coalition ciblent tous les Yéménites sans exception ».

Depuis Sanaa, Daifallah Al-Shami, ministre de l’Information, a révélé que l’ambassadeur britannique supervise une décision directe des États-Unis pour créer la crise des dérivés du pétrole. « Nous, au sein du gouvernement du salut, et au nom de notre peuple, renouvelons l’appel aux héros de l’armée de l’air pour qu’ils mènent des frappes plus douloureuses contre les forces d’agression », a-t-il lancé.

Il convient de noter que la coalition, dirigée par l’Arabie et soutenue par les USA, mène depuis mars 2015 une guerre meurtrière et un embargo total contre le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabe. Des dizaines de milliers de civils ont été tués, suite à cette guerre qui a provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.