Blocus du Yémen : Les double standards de la communauté internationale

Abdel-Malik Al-Ajri, membre de la délégation nationale de Sanaa, a tourné en dérision « la duplicité occidentale dans la gestion des crises de l’Ukraine et du Yémen, et des demandes occidentales d’ouvrir des couloirs sûrs pour l’évacuation des civils en Ukraine, et ce au moment où la souffrance yéménite est ignorée ».

« La coalition saoudo-américaine a fermé tous les couloirs sûrs en face des Yéménites », a-t-il regretté.

A.M. al-Ajri a écrit sur son compte Twitter : « En Ukraine, ils exigent l’ouverture des couloirs humanitaires. Dans les conditions de guerre un grand nombre de couloirs est généralement ouvert, sauf au Yémen ». Tout en ajoutant que « les pays d’agression (coalition saoudo-US) ont fermé le port de Hodeïda, seul débouché restant pour plus de 25 millions de personnes, et ce afin de créer une crise épuisante de pétrole, de nourriture et de médicaments ».

Il convient de noter que la coalition, dirigée par l’Arabie, mène depuis mars 2015 une guerre meurtrière et destructrice contre le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabe. Des centaines de milliers de civils ont été tués, suite à cette guerre qui a provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.