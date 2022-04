BM/FMI : Le Maroc prêt à accueillir les assemblées annuelles

Lors de ses entretiens à Dubaï avec Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI, la ministre marocaine lui a souhaité la bienvenue au Maroc pour l’organisation des assemblées, prévues à Marrakech en octobre 2023.

Ces entretiens ont eu lieu en marge de la participation des deux responsables à une session de haut niveau, dans le cadre de la première Semaine régionale du climat tenue sous le thème « Les défis de l’adaptation au changement climatique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 2022 ».

Le Royaume du Maroc, le Groupe de la Banque mondiale et le FMI avaient annoncé, en novembre 2020, le report des assemblées annuelles en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19. Ces rencontres se tiennent généralement pendant deux années consécutives au siège du Groupe de la Banque mondiale et du FMI dans la capitale fédérale américaine, et tous les trois ans dans un autre pays membre. Depuis le début de la pandémie, ces réunions ont été tenues à Washington largement de manière virtuelle.

Ce forum de haut niveau réunit des ministres des finances et du développement, des banquiers centraux, des dirigeants du secteur privé, la société civile, des médias et des universitaires pour discuter de questions d’intérêt mondial, notamment les perspectives économiques, la stabilité financière mondiale, l’éradication de la pauvreté, la croissance économique inclusive et la création d’emplois, et le changement climatique.