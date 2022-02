BM/FMI : Les assemblées annuelles de Marrakech reportées

Cette année, ce conclave « aura désormais lieu à Washington D.C. en raison de l’incertitude persistante concernant la pandémie de COVID-19 », ont indiqué les deux institutions financières internationales. « Les Assemblées annuelles d’octobre 2023 se tiendront à Marrakech », a-t-on précisé.

Ces rencontres se tiennent généralement pendant deux années consécutives au siège du Groupe de la Banque mondiale et du FMI dans la capitale fédérale américaine, et tous les trois ans dans un autre pays membre. Depuis le début de la pandémie, ces réunions ont été tenues à Washington largement de manière virtuelle.

Ce forum de haut niveau réunit des ministres des finances et du développement, des banquiers centraux, des dirigeants du secteur privé, la société civile, des médias et des universitaires pour discuter de questions d’intérêt mondial, notamment les perspectives économiques, la stabilité financière mondiale, l’éradication de la pauvreté, la croissance économique inclusive et la création d’emplois, et le changement climatique.