BOA : Déploiement de nouvelles fonctionnalités sur “CreditDaba.ma”

En vue d’offrir à ses clients une meilleure expérience digitale, la plateforme “CreditDaba.ma” propose, désormais, le choix d’initier la demande de crédit et suivre tout le parcours en langue arabe ou en langue française, ainsi que la possibilité aux clients conventionnés de faire une demande de différé et rachat de crédit, indique le Groupe Bancaire dans un communiqué. Il s’agit également de la souscription simplifiée pour les clients de la banque, depuis leur espace personnel sur “BMCEDirect.ma”, ajoute la même source.

Lancé depuis janvier dernier, l’offre Crédit Daba est matérialisée par un ensemble d’avantages, notamment la simplicité du parcours, l’accord de principe instantané, le financement de tous types de besoins (travaux, famille, loisirs…), la possibilité de différé de 3 mois ainsi qu’une tarification attractive avec gratuité des frais de dossier valable jusqu’au 31/12/2021, rappelle le communiqué.

Ce parcours propose aux clients et prospects une souscription 100% en ligne au crédit à la consommation en leur assurant plusieurs avantages, dont un gain de temps considérable (plus besoin de se déplacer en agence pour demander un crédit conso), un confort optimal puisque la demande peut se faire à partir d’un PC/tablette/mobile 24H/24 et 7j/7, une transparence absolue à travers le suivi du dossier de crédit en ligne, un accord de principe instantané et une assistance et accompagnement à distance par des téléconseillers 7j/7 de 8h à 20h.

A travers cette offre digitale enrichie, Bank Of Africa traduit son engagement fort et son positionnement de banque connectée à l’avenir et en permanence à son écosystème.