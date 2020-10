BOA primée au 13è cycle de l’Arabia CSR Awards

Remis à l’occasion d’une cérémonie de gala semi-virtuelle organisée à Dubaï le 6 octobre, à laquelle a pris part depuis Casablanca par visioconférence et à travers une courte déclaration Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur Directeur Général, BOA BMCE Group a été distinguée dans catégorie Corporate Social Responsibility pour son leadership et engagement exceptionnel en matière de Responsabilité Sociale et de Durabilité, spécifiquement la résilience démontrée face à la crise Covid-19, indique la banque dans un communiqué.

Cette reconnaissance témoigne et confirme les efforts de la Banque dans le déploiement des engagements de la charte de responsabilité sociétale au niveau de Bank Of Africa-BMCE Group et de la vision globale, de sa mission et de l’ensemble des valeurs qui reflètent la stratégie de développement durable, ajoute la même source, notant que ce prix rend hommage au leadership de BOA, porté par la vision de son Président Othman Benjelloun, qui intègre les enjeux de Développement Durable comme levier de performance et de durabilité et contribue à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.

L’Arabia CSR Awards, plateforme régionale qui récompense dans 13 catégories de Awards les organisations et entreprises Leaders en faveur de durabilité et RSE, a reçu, 1.219 candidatures représentants 43 secteurs de 14 pays de la région, depuis sa création en 2008.

Les Arabia CSR Awards sont un benchmark d’excellence en matière de programmes de changement durable et positif qui font une différence tangible pour la communauté et l’environnement. La crédibilité de ce réseau devenu une référence, lui a valu la confiance et la reconnaissance d’organismes mondiaux et régionaux tels que le Pacte mondial des Nations Unies, UNEP et la Ligue des États arabes.