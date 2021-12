Bombes atomiques israéliennes : Le strabisme de Washington

« C’est vraiment difficile à croire, mais les États-Unis ont tout intérêt à remettre en place l’accord sur le nucléaire iranien, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu’un petit pays ne veut pas que nous le fassions. Notre cher ami Israël dit que l’Iran représente une ‘menace existentielle’, et nos dirigeants écoutent les responsables israéliens qui nous exhortent à prendre des mesures militaires contre l’Iran à propos de son programme nucléaire », c’est ce qu’a écrit l’analyste Philip Weiss dans un article publié, le mercredi 23 décembre, par le site US Mondoweiss.

Et de poursuivre que « pendant ce temps, tout le monde au sein de l’administration américaine cache le fait qu’Israël détient des armes nucléaires. Au moins 90 bombes nucléaires, selon les experts ».

P. Weiss appelle à ce que « toute discussion sérieuse sur le programme nucléaire iranien inclut ce fait flagrant : Israël possède 90 bombes nucléaires. Cette réalité devrait être mentionnée dans n’importe quel article. Mais les officiels et les médias US laissent toujours de côté les armes nucléaires d’Israël ».

L’analyste cite Ian Lustick qui vient de publier un excellent article sur Smerconish.com à propos des mensonges d’Israël sur les armes nucléaires iraniennes. Il explique pourquoi les dirigeants US censurent ou dissimulent le fait qu’Israël détient des armes nucléaires. «Si la vérité est dévoilée, toute l’aide US destinée à Israël sera menacée. La loi US interdira alors l’aide étrangère à Israël en tant que pays doté d’armes nucléaires non autorisées. En termes de politique intérieure, il est difficile d’imaginer une décision de politique étrangère plus coûteuse que cela», regrette I.Lustick. Lequel rappelle que «le lobby israélien aux USA existe pour garantir une aide sans fin à Israël».