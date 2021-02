Boosté par Opel et DFSK, Auto Hall améliore ses ventes de 9,3% en 2020

Dans un marché automobile en baisse de 20% en 2020 à cause de la crise sanitaire, Auto Hall arrive à augmenter ses volumes écoulés. Le segment des VUL a affiché une croissance de 41,4% et celui des VP de 10,8%, précise un communiqué du groupe qui a adopté, durant cette période de crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), toutes les mesures nécessaires pour protéger ses clients et ses collaborateurs.

Concernant les véhicules industriels, le marché des camions a gagné une part de 35% en 2020, indique la même source, notant que pour le mois décembre dernier, le groupe a réalisé une part de marché allant jusqu’à 17,5%. Par marque, Opel a connu une hausse de 44% de ses ventes pour occuper la 6ème position du marché, tandis que DFSK a enregistré une hausse de de 69%, avec un enrichissement de la gamme PM (+20% en 2020).