Botola PRO D1: des reports à la pelle !

Trois matches comptant ,pour la 25 ème journée et prévus aujourd’hui mercredi, ont été reportés sine die : RSB vs ASFAR, WAC vs RCA et IRT vs RCOZ. Une seule rencontre pour le compte de la même journée : DHJ vs MAT. Demain jeudi, le MCO qui étonne et passionne reçoit le RBM de Béni Mellal en très mauvaise posture et condamné à la relégation.

Pour la BOTOLA de la D2, au programme d’aujourd’hui mercredi pour le compte de la 27 ème journée :

USK vs MAS ; TAS vs KAC ; Chabab Salmi vs IZK ; WAT vs ASS ; CRA vs Chabab Benguerir, KACM vs CAK.