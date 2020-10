BOTOLA PRO D1: Le RCA s’adjuge son 12e sacre…

Ce n’est qu’à l’issue de la 30e et dernière journée et au bout d’un suspense que le RCA et le WAC se sont départagés aux ultimes moments. De quoi clouer le bec aux sceptiques et aux rabatteurs qui ont beau essayer de semer le doute en remettant en cause la programmation et surtout l’arbitrage.

RCA, WAC et RSB doivent désormais se concentrer sur leurs matches des demi-finales africaines ( Ligue des clubs Champions et Coupe des Clubs), prévus dans 15 jours .

Voici par ailleurs le classement général de la BOTOLA PRO D1 :