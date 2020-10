BOTOLA PRO D1: L’OCK relégable face au RCA en course pour le sacre

Cette 29 ème journée est marquée par la rencontre qui va mettre aux prises l’OCK de Khouribga en mauvaise posture contre le RCA , condamné lui aussi à revenir avec trois points s’il veut garder ses chances pour remporter le sacre championnat. Une défaite ou un matche-nul de l’OCK est synonyme de relégation en deuxième division PRO.

Le WAC a quant à lui aussi les mêmes prétentions . Les Wydadis affrontent at home l’équipe du Rapide Oued Zem et doivent attendre le faux pas du RCA face à l’OCK pour occuper la première place et aspirer au sacre lors du dernier match contre le FUS à Rabat.

Mais il y a un troisième prétendant au titre du championnat : la RSB de Berkane qui a raté les trois contre le RCA , lundi dernier. Si la RSB remporte ses matches contre le MAT et l’OCS , le RCA fait matche-nul face à l’OCK et le WAC remporte la victoire contre le RCOZ et fait matche-nul contre le FUS, le sacre reviendra aux Berkanais. C’est vous dire que les deux journées qui restent pour clôturer la BOTOLA PRO de cette saison s’annoncent spectaculaires et le titre ne sera tranché qu’à l’issue de la 30 ème et dernière journée. Dommage que les matches de la BOTOLA se jouent à huis clos à cause de la pandémie du Covid-19. Mais à quelque chose, malheur est bon car on garantit la non-violence et l’absence des incivilités dans les stades.

Programme de la 29 ème journée de la BOTOLA PRO D1 aujourd’hui mercredi 7 octobre 2020 :

-(19h00) Raja de Béni Mellal – Youssoufia Berrechid (Stade municipal de Oued Zem)



– (17h00) AS FAR – Renaissance Zemamra (Stade Al Bachir – Mohammédia)



– (19h00) Ittihad Tanger – Hassania Agadir (Grand stade de Tanger)



– (17h00) Mouloudia Oujda – Olympic Safi (Stade d’honneur – Oujda)



– (19h00) Olympique Khouribga – Raja Casablanca (Complexe OCP – Khouribga)



– (19h00) Renaissance de Berkane – Moghreb Tétouan (Stade municipal de Berkane)



– (19h00) Wydad Casablanca – Rapid Oued Zem (Complexe sportif Mohammed V – Casablanca).