Botola PRO D2:  SCCM,MAS,JSS et RAC, le quatuor qui se bouscule aux portillons…

Le SCCM de Mohammedia est décidé à conserver le leadership avec 44 points et avec un match-retard. Ses poursuivants le MAS et le RAC avec 40 points ont à leur tour un match de moins pour chacun. Une victoire pour le compte de la 26 ème journée leur donnera l’espoir d’accompagner le SCCM qui sera à Fès pour affronter le MAS pour le compte de la 27 journée.

La JSS de Salmi peut espérer la montée en D1 mais, pour poinçonner son ticket, il lui faut deux victoires et un matche-nul au moins. Les relégables , CRA ,USK, KACM et Chabab Benguerir auront du pain sur la planche. On pourrait dire que le CRA d’El Hoceima a déjà mis les deux pieds en division amateur mais pour les autres, tout se jouera lors des matches barrages : la moindre défaite pourrait condamner un de ces clubs à la relégation. Et c’est sûr qu’on va les départager par le goal-avérage !

Ci-dessous le programmes des trois journées de la BOTOLA PRO D2 (28,29,30) :