« Boule de feu » dans le ciel : Une météorite de plus…

Selon José María Madiedo, chercheur principal du projet SMART, la boule de feu a été enregistrée à 23h39 et a été largement observée par de nombreuses personnes situées principalement dans le sud et le centre de l’Espagne, rapporte El Diaro, alors qu’à Séville, la boule de feu a montré une couleur vert intense en traversant le ciel nocturne.

Cet événement est le résultat de l’entrée dans l’atmosphère terrestre d’une météorite provenant d’une comète et la température élevée atteinte lors de l’entrée de la roche dans l’atmosphère a généré une boule de feu qui a commencé à une altitude d’environ 90 kilomètres au-dessus de la mer à la verticale d’un point situé à environ 68 kilomètres de la côte de Cadix et à environ 81 kilomètres de la côte marocaine. De là, elle a progressé en direction du sud-est, pour finir au-dessus de la mer à une altitude d’environ 46 kilomètres, en un point vertical situé à 81 kilomètres de la côte de Cadix et à 72 kilomètres de la côte marocaine.

Les détecteurs du projet SMART fonctionnent dans le cadre du Southwest European Meteor and Meteoroid Network, qui vise à assurer une surveillance permanente du ciel afin d’enregistrer et d’étudier l’impact sur l’atmosphère terrestre des roches provenant de différents objets du système solaire.

Plusieurs phénomènes similaires ont été observés cette année au nord du pays en janvier et en mars, ainsi qu’au nord-ouest du Maroc en septembre.