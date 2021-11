Bourse de Casablanca : Les échanges dépassent les 14 Mrds DH au T3

Par marchés, les échanges sur le compartiment central totalisent un montant de 7,8 Mrds DH, soit 55% du volume global, tandis que les transactions de gré à gré représentent 45% du volume global pour un montant de 6,4 Mrds DH, précise l’AMMC dans son rapport sur le profil des investisseurs en Bourse au T3-2021.

De son côté, le marché obligataire a enregistré durant ce trimestre, un volume transactionnel de 71 MDH, intégralement réalisé sur le marché de blocs, selon la même source.

S’agissant de la catégorie des intervenants sur le compartiment actions du marché central, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) représentent 40% du volume de ce troisième trimestre, en progression de 12 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent et de 5 points en glissement annuel. Les personnes morales marocaines concentrent 27% du volume, tandis que les personnes physiques marocaines et les personnes morales étrangères représentent des parts respectives de 18% et 11% du total.

Le même rapport montre que les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont enregistré une amélioration notable au cours de ce troisième trimestre 2021 et ce, malgré un léger repli enregistré au cours du mois de juillet. Ainsi, le MASI et le MADEX dépassent pour la première fois leurs niveaux atteints avant la crise sanitaire.