Bruxelles contrarié par la colonisation rampante en terre palestinienne

“Je suis profondément préoccupé par la décision des autorités israéliennes d’ouvrir le processus d’appel d’offres pour la construction de logements pour une nouvelle colonie à Givat Hamatos”, un quartier d’Al Qods-Est, a indiqué J. Borrell dans une déclaration.

Pour le chef de la diplomatie de l’UE, “toute construction de colonies compromettra sérieusement la perspective d’un État palestinien viable et contigu et, plus largement, la possibilité d’une solution négociée à deux États conformément aux paramètres convenus au niveau international et avec Jérusalem comme future capitale de deux États”.

L’UE a appelé à plusieurs reprises les autorités israéliennes à mettre fin à toute activité de colonisation, a rappelé J Borrell, affirmant que l’UE reste fermement convaincue que “les colonies sont illégales au regard du droit international”. “Le gouvernement israélien devrait plutôt faire preuve de responsabilité et revenir sur ces décisions en ce moment critique et sensible”, a conclu le chef de la diplomatie de l’UE. Mais c’est sans compter avec les roueries du cabinet de Benyamin Netanyahu qui semble plus presse que jamais, en cette période de transition délicate aux USA, de faire aboutir ses projets expansionnistes au grand dam des Palestiniens