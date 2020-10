Budget: Hausse de 11% du PNB du FEC au premier semestre 

Le résultat net a été impacté par la comptabilisation, au titre du 1er semestre 2020, de 50% de la contribution du FEC au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie liée au Covid-19 à hauteur de 100 MDH. Hors cette contribution, le résultat net aurait atteint 162 MDH, ressort-il des résultats semestriels du FEC au 30 juin 2020.

Les engagements de prêts au titre de ce semestre ont atteint 1.812 MDH, en hausse de 13% par rapport au S1-2019. Ils ont concerné principalement le financement de projets qui s’inscrivent dans le cadre de programmes de mise à niveau et de développement urbain, de développement et de renforcement des infrastructures de base, d’aménagement de réseaux routiers et de lutte contre la précarité sociale.

Pour leur part, les décaissements de prêts s’élèvent à 1.241 MDH, en hausse de 38% par rapport aux six premiers mois de 2019, ajoute la même source, relevant, toutefois, que le montant prévisionnel des décaissements au titre de l’exercice 2020 pourrait être moins soutenu qu’en 2019, conséquence notamment d’un éventuel glissement temporel dans la réalisation de certains projets, du fait de la situation pandémique qui prévaut. Les créances sur la clientèle affichent, de leur côté, plus de 23 Mrds Dh au 30 juin 2020 et dont la quasi-totalité correspond à des crédits à l’équipement.