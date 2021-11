BVC : Une nette hausse du 25 au 29 octobre

Au terme de cette semaine, le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé de 1,87% à 1.104,79 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a pris 1,75% à 10.988,68 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a avancé de 2,24% à 1.018,19 points. Sur le plan sectoriel, 16 indices ont clôturé en hausse et 7 autres ont affiché grise mine, alors que celui des « Équipements électroniques et électriques » n’a enregistré aucune variation. Le secteur « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » s’est envolé de 27,66%, devançant « Sylviculture et Papier » (+9,73%) et « Distributeurs » (+6,45%).

Le volume global des échanges de la période a atteint 1,61 Mrd DH, alors que la capitalisation s’est établie à plus de 697 Mrds DH. Aux valeurs, Bank of Africa a été l’instrument le plus actif avec 428,4 MDH, soit 26,57% du volume d’échanges, devant Itissalat Al-Maghrib (14,16%) et Attijariwafa Bank (11,77%).

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été réalisées par Stroc Industrie (33,75%), Maghreb Oxygène (21,47%) et Ib Maroc.com (19,26%). Les plus fortes baisses ont été accusées par SMI (-9,04%), Delta Holding (-5,97%) et Promopharm S.A (-5,73%).