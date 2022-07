CAM : L’AMMC vise l’émission d’un emprunt obligataire subordonné

Cet emprunt est composé de trois tranches (non cotées) d’un plafond de 1,2 milliards de dirhams avec une maturité de 10 ans, chacune, précise l’AMMC dans un communiqué, notant que la période de souscription s’étale du 13 au 15 juillet 2022 inclus. S’agissant de la méthode d’allocation, elle se fera au prorata, sans priorisation entre les tranches, fait savoir la même source.

Les objectifs recherchés via cet emprunt selon la note servie à l’occasion seraient : le financement et l’accompagnement du monde rural dans son intégralité, notamment le secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie, l’accompagnement des petites et moyennes entreprises nationales en leur proposant des solutions de financement adaptées, et enfin le renforcement des fonds propres réglementaires actuels de la Banque, à savoir le ratio de solvabilité globale (13,15% sur base sociale et 12,53% sur base consolidée en 2021) et le Ratio Tier One (8,2% sur base sociale et 8,57% sur base consolidée).