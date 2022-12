CAM : Un PNB en retrait à 2,9 Mrds DH à fin septembre

Cette évolution s’explique principalement par la baisse du résultat des activités de marché, compensée partiellement par la hausse des marges d’intérêts (+7%) et de commissions (+4%), a indiqué CAM dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.

Le PNB Social s’affiche, quant à lui, à 2,8 Mrds DH contre 3 Mrds DH au titre des neuf premiers mois de l’année en cours, fait savoir la même source, notant que le résultat net consolidé affiche 40 MDH et un résultat net part du groupe (RNPG) de 55 MDH, respectivement en baisse de 88% et 85%. Ce repli est essentiellement lié à la baisse du PNB, au traitement de consolidation des frais de l’OPCI Etat “Avenir Patrimoine Sécurité” et au coût du risque suite au maintien de la provision spéciale “Forward Looking”, constatée en raison de la sécheresse et un contexte incertain.

Par ailleurs, à fin septembre 2022 et au niveau des comptes sociaux, le résultat net s’est établi à 200 MDH, contre 315 MDH au 30 septembre 2021. L’encours de crédits distribués de 106 Mrds DH contre 96 Mrds DH au 30 septembre 2021, marquant ainsi une progression de 10%. Il est à noter que le CAM maintient une bonne tenue de la marge d’intérêts et de la marge sur commissions, avec des progressions respectives 4% et 11%, en dépit d’une baisse du résultat des activités de marché.