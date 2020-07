Campagne de vaccination pour les plus fragiles

Le ministre de la Santé qui intervenait lors d’une visioconférence organisée par la Société marocaine des sciences médicale, a noté que « la situation épidémiologique de notre pays est sous contrôle » malgré la recrudescence des cas. Toutefois, il faut redoubler d’efforts, de vigilance et de prudence pour éviter un débordement des centres de traitement Covid19. Respecter la distanciation corporelle, le port obligatoire du masque, et le lavage des mains, permettrait de réduire le risque de contamination lié à la fête du sacrifice qui, habituellement, réunit les petites et grandes familles.

« Les mesures sanitaires doivent être respectées pour éviter le reconfinement dans certaines villes où le nombre de cas ne cesse d’augmenter », alerte K. Aït Taleb.