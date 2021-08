Campagnes électorales : Les injonctions de l’Intérieur

Afin d’éviter une nouvelle poussée épidémiologique, le ministère de l’Intérieur a commencé à tenir des réunions avec les responsables des campagnes électorales des partis politiques afin de les informer en détail des procédures à respecter pendant la campagne électorale.

Les mesures comprennent, entre autres, celle de ne pas dépasser 25 personnes lors des rassemblements publics dans les espaces ouverts et fermés.

L’Intérieur exhorte également les partis politiques à éviter d’organiser des rassemblements électoraux dans les espaces ouverts qui connaissent un surpeuplement.

Comme il leur interdit de monter des tentes dans les espaces publics et d’organiser des banquets, les incitant à ne pas dépasser un maximum de 10 personnes pendant les tournées et les porte-à-porte.

D’autre part, un certain nombre de candidats têtes de liste des partis politiques ont reçu des décisions écrites du ministère de l’Intérieur, qui prévoient, outre la nécessité de respecter les mesures susmentionnées, de ne pas dépasser 5 voitures pour les convois, avec la nécessité d’informer l’autorité locale de l’horaire et de l’itinéraire des tournées et convois et de respecter les mesures de précaution à l’intérieur des bureaux de campagne électorale.

Le ministère de l’Intérieur a également interdit la distribution de tracts aux électeurs dans les rues et l’espace public, ainsi que dans les espaces résidentiels. En revanche, les candidats peuvent placer des tracts dans des endroits où ils peuvent être vus et leur contenu soit lisible.