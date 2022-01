CAN-22/Cameroun : Le Maroc dispose du Ghana (1-0)

Les Lions de l’Atlas affronteront les Comores vendredi 14 janvier à 17h marocaine au stade Ahmadou Ahidjo, et le Gabon (victorieux des Comoriens) le 18 janvier à 20h au même endroit.

« J’ai parlé à Soufiane Boufal, je lui ai dit que c’est toi qui vas nous délivrer », a affirmé, lundi, Vahid Halilhodžić.

Lors de la conférence de presse d’après-match contre les Blacks Stars pour le compte de la première journée du groupe C de la 33è Coupe d’Afrique des Nations CAN-2021, le sélectionneur national a souligné que « 5 à 6 joueurs titulaires manquaient dans cette rencontre », ajoutant qu’il a essayé de « responsabiliser son Neymar » et mettre en avant tout son talent pour faire la différence.

« Je me suis dit qu’on va gagner (1-0) grâce à un coup de pied arrêté. Ce résultat est là mais la manière est autre », s’est-il félicité, notant qu’il s’agit d’une très belle performance et qu’il est fier de ses hommes.

Sur l’emplacement de Mmaee à la place de Amrabet en milieu de terrain, le coach a indiqué que « c’est un choix de performance, mais également tactique vu que les Ghanéens jouent devant pour chercher les frères Ayew ». Il a également fait savoir que Achraf Bencharki a remplacé Badr Banoune, qui souffre de certains problèmes sanitaires

Milovan Rajevac, sélectionneur du Ghana, a tenu à féliciter l’équipe marocaine, ainsi que « ses gars » pour avoir tout donné.

« Nous avons rencontré l’une des meilleures équipes du Continent et nous savions que ça allait être difficile », a-t-il souligné, ajoutant que, désormais, « nous allons nous préparer pour le deuxième match ». Sur le plan psychologique, une victoire aurait été meilleure, mais « nous avons toujours deux matchs et nous allons faire de notre mieux pour nous qualifier », a-t-il conclu.