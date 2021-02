CAN U20 : Les Lionceaux en quarts de finale contre la Tunisie

Les trois buts de la sélection marocaine inscrits contre la Tanzanie ont été l’œuvre de El Mehdi Moubarak (3ème mn sur pénalty), Mohamed Amine Sahel (8ème mn) et Ayoub Moulou (13ème mn).

Les Lionceaux de l’Atlas vont affrontera la sélection tunisienne aux quarts de finale le vendredi 26 février prochain au stade de Nouadhibou . En cas de victoire la sélection marocaine va en découdre avec le vainqueur du match Cameroun-Ouganda.

🎥 Highlights: 🇹🇿 🆚 🇲🇦 Morocco start strongly and earn three points in their final group stage match! 🦁#TotalAFCONU20 | #TANMAR pic.twitter.com/TtizbABDKm — #TotalAFCONU20 (@CAF_Online) February 22, 2021

Leurs déclarations après Maroc-Tanzanie

Ayoub Mouloua, Homme du match Total :

‘’Très heureux du titre mais c’est un titre qui appartient au collectif, c’est le travail de toute l’équipe. Notre objectif, c’est d’aller le plus loin possible en prenant les matchs les uns après les autres. Sur la Tunisie en quart de finale ? On est prêt à faire face, nous allons nous concentrer et donner le meilleur de nous-mêmes comme à chaque match’’.

Jamuro Mussa Kihwelo, sélectionneur de la Tanzanie :

‘’Je vais commencer par féliciter le Maroc qui mérite sa victoire (3-0) et sa qualification au prochain tour, nous sommes venus dans un tournoi de très haut niveau, à défaut de passer au second tour, nous avons beaucoup appris sur l’ensemble du tournoi. Pas de regret à avoir, nous reviendrons plus forts la prochaine fois’’.

Aboub Zakaria, sélectionneur du Maroc :

‘’Je tiens à féliciter les joueurs qui ont répondu présent, techniquement, tactiquement et ont eu de la réussite au cours de cette rencontre. Les quarts de finale seront différents de la phase de poules mais nous sommes prêts à faire face. Cette équipe du Maroc mérite d’aller loin dans cette compétition. Nous n’avons pas à choisir des adversaires, le sort a réservé la Tunisie, ce sera un derby du Maghreb, c’est un football que nous connaissons bien pour l’avoir joué récemment lors des éliminatoires de la CAN Total U20. De toute façon, pour gagner, il faut jouer et battre tout le monde, nous allons nous préparer en conséquence et donner le meilleur de nous-mêmes’’.