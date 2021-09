Capacités balistiques nord-coréennes : Un tir de plus…

Le Nord, doté de l’arme nucléaire, a « tiré un projectile non identifié en mer du Japon », a déclaré l’état-major inter-armées de Séoul dans un communiqué transmis à l’AFP.

Aucun autre détail n’a été communiqué dans un premier temps, notamment le type de dispositif, la distance parcourue et l’existence éventuelle de plusieurs projectiles.

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques vers la mer, selon l’armée sud-coréenne, deux jours après l’annonce par Pyongyang de tirs d’essai réussis d’un nouveau « missile de croisière longue portée », évoquant des « armes stratégiques de grande importance ».

Le quotidien officiel nord-coréen Rodong Sinmun a publié lundi des photos montrant un missile sortant comme une boule de feu de l’un des cinq tubes d’un véhicule de lancement ainsi qu’un missile effectuant un vol à l’horizontale.

Ces missiles de croisière longue portée, s’il est confirmé que le pays les possède, représenteraient une avancée technologique pour la Corée du Nord, selon les analystes. Ils seraient ainsi plus difficiles à intercepter.

Les missiles tirés ce week-end ont parcouru 1.500 kilomètres, lors de trajectoires de vol de deux heures, traçant des huit, au-dessus de la Corée du Nord et de ses eaux territoriales pour atteindre leurs cibles, selon KCNA.

Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies interdisent à la Corée du Nord la poursuite de ses programmes d’armements nucléaires et de missiles balistiques. Mais Pyongyang n’est pas soumis à une interdiction de développer des missiles de croisière.

Mais, bien que frappé par de multiples sanctions internationales, ce pays a rapidement développé ces dernières années ses capacités militaires sous la direction de Kim Jong Un.

La Corée du Nord a procédé à plusieurs essais nucléaires et testé avec succès des missiles balistiques capables d’atteindre les Etats-Unis.