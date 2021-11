Capacités nucléaires chinoises : Les évaluations US critiquées par Pékin

Selon un nouveau rapport du ministère de la Défense des Etats-Unis, la Chine renforcerait son arsenal nucléaire beaucoup plus rapidement que ce qu’envisageait Washington il y a un an.

De son côté, Pékin dément les conclusions de ce document, et ne manque pas de souligner que les Etats-Unis demeurent la nation la plus dangereuse en matière d’armes atomiques.

Lors d’une conférence de presse, Wang Wenbin porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a jugé, jeudi, que le rapport du Pentagone «ignor[ait] les faits et [était] plein de préjugés». Il a décrit les Etats-Unis comme «la plus grande source de menace nucléaire au monde», car ceux-ci possèdent «l’arsenal nucléaire le plus important et le plus avancé au monde». «Tant qu’un pays n’utilise pas d’armes nucléaires contre la Chine, il ne sera pas menacé par les armes nucléaires de la Chine», a ajouté le diplomate.

Ce nouveau rapport annuel publié par le ministère de la Défense des Etats-Unis intitulé Military and security developments involving the People’s Republic of China («Développements militaires et sécuritaires impliquant la République populaire de Chine») prévoit que l’Armée populaire de libération (armée chinoise) possédera au moins 1 000 ogives nucléaires d’ici la fin de la décennie.

«Le rapport indique que la [République populaire de Chine] a probablement l’intention de disposer d’au moins 1 000 ogives nucléaires d’ici 2030 – dépassant le rythme et la taille que nous avions prévus dans le rapport 2020 sur la puissance militaire de la Chine», a déclaré un responsable du Pentagone cité dans un communiqué, en précisant que «le rythme accéléré de l’expansion nucléaire de l'[Armée populaire de libération] pourrait permettre à la [République populaire de Chine] de disposer d’environ 700 ogives nucléaires livrables d’ici 2027».

Le rapport publié l’an dernier affirmait que le stock chinois d’ogives nucléaires était «d’environ 200», et prévoyait que ce nombre serait au moins multiplié par deux au cours des années 2020.

Selon le département d’Etat US, le stock d’armes nucléaires des Etats-Unis était quant à lui composé de 3 750 ogives nucléaires en septembre 2020. Les Etats-Unis considèrent la Chine comme un rival stratégique sur la scène mondiale, et les deux pays s’accusent mutuellement d’attiser les tensions autour de Taïwan et en mer de Chine méridionale.

Le 3 novembre, Mark Milley, chef d’Etat-Major des armées des Etats-Unis, a déclaré que les forces américaines étaient «absolument en capacité» de défendre Taïwan si Pékin tentait de s’emparer de l’île. Quelques jours auparavant, le 22 octobre dernier, le président américain avait de nouveau fait savoir que les Etats-Unis étaient prêts à défendre militairement Taïwan d’une éventuelle attaque chinoise, avant que la Maison Blanche ne rétropédale. Pékin avait réagi en appelant le président américain à la «prudence».