Capital-investissement : Hausse du CA des entreprises investies

Sur la base des données de 72 entreprises investies enquêtées, les secteurs investis par les fonds, ayant connu la plus forte croissance en termes de chiffre d’affaires sont la Santé (25%), les Technologies de l’information et de la communication (12%) et les Services (8%), précise la 2ème édition du Rapport d’Impact du Capital Investissement au Maroc.

Les entreprises investies présentent une contribution fiscale (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, ainsi qu’autres impôts et taxes) plus importante entre l’année d’entrée et l’année de sortie du fonds (ou 2020 pour les entreprises encore investies), ajoute la même source.

Sur près de 140 petites et moyennes entreprises (PME) accompagnées entre 2000 et 2020 et dont les données sont disponibles, la contribution fiscale du secteur a augmenté de plus de 2,55 MMDH pour une durée moyenne de détention de 6 ans. Sur la base des données de 138 entreprises investies, le taux de croissance annuel moyen (TCAM) du chiffre d’affaires des entreprises accompagnées par le capital-Investissment a atteint 11,3%, entre les années 2000 et 2020 ou l’année du sortie du fonds.

Par secteur, les TIC (19%) ont enregistré le plus fort TCAM, devant la Santé (17%), les Services (16%), la Distribution et négoces (8%), l’Industrie Automobile (7%) et la Construction BTP (6%). D’autres industries, notamment, l’emballage, la biotechnologie, la métallurgie, la pharmacie et autres ont réalisé un TCAM du CA de 12%.

L’AMIC regroupe la majorité des structures de Capital Investissement (Capital Risque, Capital Développement, Capital Transmission / LBO, Capital Retournement) installées au Maroc. Actionnaires professionnels, les 28 membres actifs de l’association accompagnent et financent la croissance de plus de 220 entreprises marocaines. Elle compte également 23 membres associés représentant les métiers qui accompagnent et conseillent les investisseurs et les entrepreneurs dans le montage et la gestion de leurs partenariats.