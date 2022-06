Capital investissement : L’AMIC publie son troisième rapport d’impact

Parmi les entreprises accompagnées, 52% sont des petites et moyennes entreprises (PME) et 48% sont des start-up, précise l’AMIC dans un communiqué sur ce rapport qui a été réalisé sous la houlette de la Commission Etudes & Statistiques de l’Association.

Les données disponibles pour les entreprises marocaines investies depuis 2000, dont sont exclues les entreprises cotées, permettent de mesurer l’impact du capital-investissement marocain sur l’évolution de leurs chiffres d’affaires, de leurs effectifs, de leur responsabilité sociale et environnementale, de leur gouvernance ainsi que de leurs contributions fiscales, fait savoir la même source.

Selon l’association, en 2021, le chiffre d’affaires des entreprises investies enregistre une croissance significative (+27,6%) malgré les effets de la crise sanitaire, tiré par certains secteurs et des effectifs qui ont augmenté de manière considérable (+19.1%). Sur le volet de la contribution fiscale des entreprises investies (TVA, IR, IS, autres impôts et taxes), elle est plus importante entre l’année d’entrée et l’année de sortie du fonds (ou 2021 pour les entreprises encore investies). Sur près de 150 PME accompagnées entre 2000 et 2021 et dont les données sont disponibles, la contribution fiscale du secteur a augmenté de plus de 2.6 Mrds DH pour une durée moyenne de détention de 6 ans.

Tarik Haddi, Président de l’AMIC, a souligné qu’en 2021, bien que les effets du Covid-19 soient encore bien présents sur l’ensemble du tissu économique, les entreprises investies par le Capital Investissement ont fait preuve d’agilité et de résilience, ajoutant qu’“elles ont affiché une amélioration de leur structure financière, par le renforcement de leurs fonds propres et l’amélioration de leur capacité d’endettement, et donc d’investissement, à long terme. De plus, elles ont amélioré leurs capacités organisationnelles, managériales et de gouvernance, et renforcé leur responsabilité sociale et environnementale ainsi que leur capacité à innover et à adapter leur business model”. T. Haddi a également relevé que le capital investissement marocain s’est élargi aux stades amorçage et capital-risque grâce à l’initiative Innov Invest, puisque 60% des entreprises investies en 2021, l’ont été par le capital-innovation. Ainsi, les start-ups marocaines ont pu participer à la croissance économique et à la création d’emplois à l’échelle du pays, a-t-il indiqué.

L’AMIC regroupe la majorité des structures de Capital Investissement (Capital Risque, Capital Développement, Capital Transmission / LBO, Capital Retournement) installées au Maroc. Actionnaires professionnels, les 28 membres actifs de l’association accompagnent et financent la croissance de plus de 240 entreprises marocaines. L’Association compte également 23 membres associés représentant les métiers qui accompagnent et conseillent les investisseurs et les entrepreneurs dans le montage et la gestion de leurs partenariats.

Outre ses missions de déontologie, de contrôle et de développement des pratiques de place, l’AMIC fédère, représente et assure la promotion de la profession du Capital Investissement auprès des investisseurs institutionnels locaux et internationaux, des entrepreneurs, des leaders d’opinion et des pouvoirs publics. Elle contribue ainsi à l’amélioration du financement de l’économie, en particulier à destination des PME, à la stimulation de la croissance et de l’emploi, ainsi qu’à la promotion de l’innovation et de l’esprit d’entreprise.