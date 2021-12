Capital investissement : L’année se termine sur les chapeaux de roues

Véritables accompagnateurs des petites et moyennes entreprises (PME), les opérateurs du capital investissement ont signé un exercice 2021 satisfaisant, contribuant, ainsi, à la résilience et la croissance des structures investies, au plus fort de la pandémie.

Confirmant cette tendance haussière, Tarik Haddi, Président de l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC) a précisé que pas moins de 26 sociétés de gestion gérant 40 fonds d’investissement, opérant dans le secteur pour un montant cumulé levé de 25 Mrds DH depuis le démarrage de l’industrie et un total de 250 entreprises investies.

Pour cette année, et alors que les prévisions initiales portaient seulement sur 17 investissements en 2021, le président de l’AMIC a indiqué que 29 opérations ont été recensées à ce jour, ajoutant que les levées de fonds des sociétés de gestion pourraient atteindre les 5 Mrds DH sur 2021 et 2022. Côté performance, le taux de rentabilité interne moyen s’est établi à 13% en 2020, avec un élargissement des stades d’intervention des sociétés de gestion, notamment à l’amorçage, grâce à l’initiative « Innov Invest » de l’État portée par Tamwilkoum (ex CCG).