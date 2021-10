Carnage à Kandahar : Au moins 30 morts dans une mosquée chiite

Une explosion est survenue aujourd’hui vendredi 15 octobre près d’une mosquée chiite dans la province de Kandahar dans le sud de l’Afghanistan, indique Tolo News, une chaîne de télévision afghane.

Les faits ont eu lieu au moment de la grande prière du vendredi.

Une source locale a fait état d’au moins sept morts et 13 blessés lors de l’explosion produite par un kamikaze, rapporte Sputnik. Plus tard, le bilan a été revu à la hausse. Une source dans l’hôpital a recensé 25 morts et une vingtaine de blessés, ajoute l’agence russe. Une heure plus tard, le nombre des victimes a été réévalué à 33 par Al-Jazeera, chaîne de télévision qatarie.

Cité par l’AFP, un témoin a confié avoir entendu trois déflagrations, une à la porte principale de la mosquée, une autre dans sa partie sud et la dernière là où les croyants viennent faire leurs ablutions.

Les chiites, communauté minoritaire en Afghanistan, se font régulièrement attaquer dans le pays. Depuis début octobre, plusieurs mosquées ont été visées par des explosions revendiquées par Daech, branche Khorasan.

Le 3 octobre dernier, huit personnes au moins ont trouvé la mort lors d’un attentat à la bombe contre une mosquée de Kaboul. Cinq jours plus tard, 150 personnes sont décédées et plus de 140 ont été blessées dans une explosion causée par un kamikaze dans une mosquée chiite à Kunduz, en pleine prière du vendredi.