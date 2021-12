Carrefour du manager 2021 : L’ISCAE mise sur l’IA pour l’insertion des jeunes lauréats

Conçue et développé par la jeune start-up marocaine Link Up Value, la Borne Semantics, grâce à sa technologie de pointe en analyse sémantique des CV ainsi que la richesse de son dictionnaire métier, permet de scanner, d’analyser, et de classer les CV quel que soit leur contenu, via OCR (reconnaissance optique de caractères).

La solution dispose également d’un ATS (appliquant tracking system) un module complet de gestion de processus de recrutement de bout en bout et la création d’une base de données candidats de valeurs composées des données qualitatives et quantitatives consultables à tout moment pour les entreprises participantes.

Link Up Value est une société spécialiste dans la digitalisation des processus RH d’entreprises à travers l’adaptation des nouvelles technologies alimentées par intelligence artificielle. La jeune start-up marocaine désormais rivalise avec les géants de la HR tech et s’ouvre sur le marché africain notamment au Sénégal au Côte d’Ivoire et ambitionne de s’exporter sur le marché français en 2022.