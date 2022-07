CDD : L’opérationnalisation du NMD dans le viseur

À travers ces ateliers, le CDD se mobilise pour le nouveau modèle du développement (NMD). La démarche adoptée par ledit Club, principalement orientée vers les actions internes, vise l’inscription dans les orientations et perspectives fixées par le NMD. Plus, elle en fait la feuille de route et s’en approprie la doctrine.

Acteur du tiers secteur et riche de sa communauté du secteur privé, le CDD se lance dans une dynamique, responsable et ouverte, en complémentarité synergique, vers les leviers de transformation identifiés. Pour assumer cette part de contribution, à l’horizon 2035, le CDD adopte la doctrine, ses principes d’action et s’inscrit dans son cadre de confiance et de responsabilité.

A ce titre, des rencontres périodiques du CDD serviront comme points étapes d’évaluation est de prise de décisions concertées pour piloter la contribution de notre communauté, avec les autres parties prenantes, pour un Maroc de compétences, prospère, audacieux, inclusif et durable.

Cette première réunion, consacrée à la présentation d’une cartographie du rapport de la commission du nouveau modèle, a notamment suscité les réflexion transversales et partenariales pour l’inscription du CDD et de ses instances dans une dynamique opérationnelle de déploiement du NMD.