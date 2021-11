CDM : Des réalisations en forte hausse à fin septembre 2021

Au 30/09/2021, l’encours des crédits à la clientèle de CDM enregistre une hausse de +5,4% à 46,3 Mrds DH comparativement à fin 2020 parallèlement à une progression de +2,4% des dépôts de la clientèle à 45,6 Mrds DH. Côté réalisations opérationnelles, le PNB consolidé s’améliore de +2,4% à 1 816,2 MDH.

Cette évolution s’explique principalement par la hausse de +3,9% de la marge d’intérêt à 1 447,6 MDH grâce à l’accroissement des encours et à l’optimisation continue du coût de la collecte, de +1,9% de la marge sur commissions à 298,2 MDH suite à la hausse du taux d’équipement produit et de la bonne performance des métiers spécialisés, atténuée par la baisse de -9,3% du résultat sur opérations de marché à 142 MDH dans un contexte peu favorable aux marchés de taux.

A noter que sur le seul T3, le PNB ressort en hausse de +6% par rapport au T3 2020 et de +2% comparativement au T2 2021. Pour leur part, les charges générales d’exploitation s’allègent de -2,6% à 987,7 MDH suite à la non-récurrence de l’impact du don au Fonds COVID-19 (85 MDH). Le coefficient d’exploitation s’établit ainsi à 54,4% contre 57,2% un an auparavant.

A relever aussi que CDM a engagé sur les 9 premiers mois de l’année 2021 un montant total de 174 MDH porté essentiellement par les investissements dans le SI. Retraitées du Don, les charges générales d’exploitation ressortent en hausse de +6,3% en raison du Programme d’investissement soutenu entamé dans le cadre du Projet d’entreprise « TAJDID 2022 ». Dans ce sillage, le RBE s’améliore de +9% à 828 MDH par rapport à fin septembre 2020. Sur le seul T3, le RBE progresse de +5,5% par rapport au T3 2020 et de +0,9% comparativement au T2 2021. Au volet risque, le coût du risque baisse de -73% à 154,4 MDH soit un taux du coût du risque de 0,42% (contre 1,6% à fin septembre 2020), intégrant notamment une reprise sur provision importante liée à un ancien litige consécutivement à une décision de la Cour d’Appel de renvoi.

Sur le seul T3, le coût du risque diminue de -32% par rapport au T3 2020 et augmente de 122 MDH par rapport au T2 2021. Au final, le RNPG s’apprécie de +3,8x 391 MDH. Sur le seul T3, le RNPG progresse de +41% par rapport au T3 2020 et se replie de -39% comparativement au T2 2021. Au volet réglementaire, la Banque affiche des ratios réglementaires confortables se traduisant par un ratio de solvabilité global de 14,66% et un ratio Core Tier 1 de 11,99%. Pour sa part, le LCR s’établit à 149,3%.