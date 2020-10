CDT et UMT s’expliquent sur le boycott du CA de la CNSS

Les deux centrales syndicales qui ont claqué la porte imputent les raisons de ce retrait à plusieurs questions pendantes. Parmi ces revendications, indiquent des communiqués publiés à cette occasion par les deux centrales, on retrouve les questions de l’augmentation du taux de remboursement des dossiers médicaux par la CNSS et la hausse des pensions de retraite versées par la caisse.

«Le CA prend des décisions qui sont renvoyées au gouvernement pour leur exécution. Depuis des années, nous avons constaté que plusieurs décisions importantes ont été prises par le CA mais restées sans exécution», a indiqué mercredi Houcine El Yamani, l’un des deux représentants de la CDT à la CNSS. «Nous refusons de faire de la figuration au conseil d’administration qui est souverain dans ses décisions. Nous avons fait ce recours contre l’approche du gouvernement à notre égard et surtout le ministère des Finances», précise t il.

L’année dernière, le CA a pris la décision de la revalorisation des pensions de retraite de 5% avec un minima de 100 dirhams, tout comme la révision du taux de remboursement des dossiers médicaux et le tarif national de référence. «Ces deux décisions, qui devaient prendre effet à compter du 1er janvier 2020, ne sont toujours pas appliquées car bloquées par le ministère des Finances sous prétexte qu’elles vont atteindre les équilibres de la caisse», dénonce le syndicaliste. Et de rappeler que «le conseil, souverain dans ses décisions, a déjà fait appel à des cabinets extérieurs et des analyses en interne et a jugé que ces décisions servent les intérêts de ses adhérents».

Le syndicaliste va plus loin en soulignant que «le ministère ou le gouvernement n’ont pas le droit d’exercer de l’autoritarisme ou de l’embargo sur les décisions du conseil d’administration de la CNSS et cette attitude d’autrefois doit changer». Il décrit notamment des «décisions centrales et importantes» qui attendent toujours d’être exécutées. Et de citer le fait que le CA de la CNSS appelle, depuis 2013, à déposer sa réserve en fonction du rendement, ou encore que ses contrôleurs, censés mener des missions sur le terrain, ne disposent toujours pas de la qualité conformément à la loi pour le faire.

Au niveau de l’UMT, on affirme que le retrait de ces syndicalistes a été décidé «étant donné qu’un ensemble de décisions ont été prises par le conseil d’administration et sont restées non mises en œuvre». Dans son communiqué, la Centrale évoque, outre les mesures précitées, «l’amélioration des services de couverture maladie, l’amélioration des procédures de compensation en cas de perte d’emploi». Et dans la foulée dénonce, elle aussi, «l’ingérence flagrante du ministère des Finances et du ministère du Travail dans la gestion des biens des travailleurs», en faisant référence à l’affaire des cliniques de la CNSS.

A rappeler que des manifestations ont été organisées mardi devant les polycliniques concomitamment avec la réunion du CA de la CNSS présidée par Khalid Amkraz, ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle. Dans les milieux syndicaux, on reproche au ministre PJD de voir sacrifier sur l’autel de la privatisation ces structures sanitaires qui représentent un patrimoine commun.