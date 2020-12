Ce qu’a dit C. Ramaphosa sur le dossier saharien au sein de l’UA 

Premier son de cloche ayant retenti à Rabat tient dans une dépêche de l’agence officielle MAP. Sous le titre «Le Président sud-africain désavoue les séparatistes du Polisario», l’agence a indiqué dimanche que C. Ramaphosa «a souligné, au grand dam des adversaires du Maroc, que les amendements à la décision 693 proposés lors de ce sommet ne font que confirmer les dispositions de ladite décision».

«L’affirmation du chef d’État sud-africain représente un nouveau succès du Maroc face aux tentatives et manœuvres sournoises des ennemies de l’intégrité territoriale du Royaume qui s’activent à semer les divisions au sein du continent», précise l’agence. Tout en relevant que ladite décision «consacre l’exclusivité de l’ONU en tant que cadre pour la recherche d’une solution au conflit régional créé autour de la question du Sahara marocain, tout en établissant le mécanisme de la Troïka pour appuyer les efforts des Nations unies pour le règlement de ce différend artificiel».

Mais du coté des séparatistes du Polisario, le bruit de fond propagandiste explique autrement l’intervention du chef de l’Etat sud africain. Ainsi, le mouvement sécessionniste s’est félicité de la mention par le président sud-africain de la question du Sahara occidental, en y voyant un appel aux pays africains. Et d’affirmer qu’à l’issue du sommet, un «projet de résolution proposé par le Lesotho et condamnant le Maroc» suite aux récentes tensions à El Guerguerate, aurait été «soutenu par 12 pays africains et approuvé à l’unanimité». Brahim Ghali a même réaffirmé le jour même la détermination de son mouvement à poursuivre sur la voie des armes, présentant le retrait du Front de l’accord de cessez-le-feu de septembre 1991, comme une «ferme défense des principes de l’Union africaine». Ce qui s’inscrit en faux vis-à-vis de l’ordre du jour du sommet de l’UA qui ambitionne de faire taire les bruits de bottes sur le Continent.

Pourtant, lors du discours d’ouverture du président de l’Union africaine, C. Ramaphosa s’est contenté d’exprimer sa préoccupation sur les derniers développements au Sahara. «Nous exprimons également notre grave préoccupation face à la situation actuelle au Sahara occidental, qui exige que tous les efforts soient faits pour faciliter l’autodétermination du peuple du Sahara occidental», rapporte le site de la présidence sud-africaine, qui reproduit l’intégralité du discours.

A quelques semaines du remplacement de C. Ramaphosa (proche d’Alger) par Félix Antoine Tshisekedi (proche de Rabat) à la tête de l’UA, des changements significatifs devraient intervenir. Dans quel sens ? Il faut attendre pour voir……