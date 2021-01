Ce que cachent les grâces XXL en Algérie ! 

Le feuilleton judiciaire qui a accompagné le Hirak algérien s’est achevé avec la grâce accordée aux principaux impliqués dans l’affaire dite de « la réunion ». Le 27 mars 2019, en plein soulèvement contre le projet de cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika, son frère Saïd, les généraux Mohamed Mediene et Athmane Tartag, ainsi que la femme politique Louisa Hanoune se seraient retrouvés pour ourdir un « plan de déstabilisation de l’armée » dont les plus hauts gradés venaient de tourner le dos au chef de l’État.

En mai, quelques semaines après la chute du régime, ces prévenus avaient été arrêtés tandis que l’ancien ministre de la Défense, K. Nezzar, qui voyait venir les problèmes a fui l’Algérie pour l’Espagne. En septembre, le tribunal militaire de Blida condamne en quelques jours à 15 ans de prison le duo qui a présidé aux destinées des services algériens ainsi que la patronne du Parti du Travail (PT, d’obédience trotskiste). Ces peines ont été confirmées en appel en février 2020, sauf pour la femme politique qui, avec une peine réduite à trois ans, dont neuf mois ferme, a a été relaxée. K. Nezzar a été condamné, lui, à 20 de réclusion , par contumace.

En novembre dernier, la Cour suprême a accepté le pourvoi engagé par le duo Mediene/Tartag et la Cour d’appel militaire a ordonné leur acquittement.

Mohamed Mediene devait quitter la clinique militaire qu’il fréquentait depuis trois mois pour dormir chez lui. En revanche, ce ne sera pas le cas pour Athmane « Béchir » Tartag, toujours sous le coup d’une autre procédure judiciaire, ni pour Saïd Bouteflika. Ancien conseiller principal de son frère, surnommé « président-bis », ce dernier doit encore être jugé pour corruption, en compagnie d’anciens oligarques.

Le Comité national pour la libération des détenus (CNLD), qui fait été de plus de 90 personnes actuellement emprisonnées pour des faits liés à la contestation et aux libertés individuelles, s’agite pour que les détenus du Hirak soient élargis.

Abdelmadjid Tebboune, chef de l’État qui vient de rentrer de l’étranger où il a été soigné officiellement de la Covid-19, a signé le 1er janvier le décret promulguant la révision de la Constitution, considérée comme la «pierre angulaire de l’Algérie nouvelle», par la présidence. Après cette signature, la réforme constitutionnelle entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel, selon un communiqué de la présidence cité par l’agence officielle APS.

Ce texte n’a donc pas su mobiliser les Algériens. Il était pourtant censé répondre aux aspirations du Hirak, mouvement de contestation populaire né en février 2019 et réclamant la fin d’un «système» politique jugé corrompu. Les partisans du Hirak avaient d’ailleurs, pour la plupart, appelé à boycotter le référendum du 1er novembre. Car, de leur point de vue, ce texte ne changera pas le système de gouvernance du pays. Si elle met l’accent sur une série de droits et libertés, cette nouvelle loi fondamentale maintient en effet le caractère présidentialiste de la République algérienne et élargit les prérogatives de l’armée, pilier du pouvoir, tout en lui permettant, et c’est une première, d’opérer en dehors du sol national. Le Hirak n’a de son côté eu de cesse de réclamer un «Etat civil et non militaire».

Agé de 75 ans, le président algérien est rentré le 29 décembre dans son pays, où il a pu reprendre ses activités après plusieurs semaines de soins en Allemagne. Il a reçu le lendemain le chef d’Etat-Major de l’armée, le général Saïd Chengriha. Le 31 décembre, il a paraphé la loi de finances pour 2021. Dans les semaines qui viennent, il doit œuvrer à l’élaboration de la nouvelle loi électorale en vue des prochains scrutins locaux et législatif, et lancer la campagne de vaccination contre le Covid-19, prévue «dès janvier» alors que le pays a commandé à la Russie un premier lot de vaccin Spoutnik V.

Tout ce charivari confirme si besoin est que la guerre des clans en Algérie n’a pas encore dit son dernier mot. Au sein de l’armée, comme parmi la panoplie de services sécuritaires, le retour aux affaires de M. Mediene, alias Toufik dit aussi « Rab Dzair », n’est pas une chimère. Un retour confirmé si besoin est par le come back triomphal de l’ancien général K. Nezzar. C’est le détricotage du système assis par le puissant chef d’état-major décédé, Ahmed Gaid Salah, qui commence. Aujourd’hui, la véritable tête d’affiche n’est autre que le général Ammar Mansour, alias Haj Redouane, dit aussi Ould Mbarka. Ce dernier serait le plus proche des conseillers d’A. Tebboune pour les affaires militaires et sécuritaires. Cet enfant d’Ain Safra est aussi nargué par ses détracteurs pour ses petits trafics, le fameux « trabendo » qui a assis bien des fortunes en Algérie. On ne fait pas de détail en lui collant à la peau le sobriquet « Monsieur Philip Morris » , histoire de rappeler ses accointances avec ce géant du tabac…