Ce que conseille le WINEP à l’administration Biden pour le Maroc

Le rapport qui se décline sous forme de mémos, rédigé par le politologue américain Robert Satloff et la chercheuse israélienne Sarah Feuer se penche sur les relations des Etats-Unis avec le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Le rapport présente une approche globale pour faire avancer les intérêts US en matière de sécurité et de paix dans cette région vitale mais instable selon les auteurs. Dans ce contexte, Robert Satloff, directeur exécutif de WINEP, a exprimé son vif désaccord face à la démarche du sénateur républicain et fervent défenseur du Polisario, Jim Inhofe, exhortant le président Joe Biden à revenir sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara. « Je pense que c’est la mauvaise approche au sujet de la question Sahara », a réagi sur Twitter le directeur exécutif de l’Institut de Washington pour la politique au Proche Orient.

Le rapport de WINEP assure que «contrairement à de nombreuses autres régions du Moyen-Orient, l’Afrique du Nord-Ouest offre un domaine dans lequel des investissements relativement modestes en capital diplomatique américain, en aide économique et en aide à la sécurité peuvent générer des rendements substantiels, et le point de départ de l’engagement bilatéral de la nouvelle administration sera, pour la plupart, non pas une tension mais plutôt une opportunité ». Dans le but de renforcer la position stratégique américaine en Afrique du Nord-Ouest, l’Institut souligne que parmi les trois pays faisant l’objet du rapport, l’Algérie a traditionnellement été la moins encline à entretenir des liens avec les Etats-Unis. La troisième série de notes de service Transition 2021 signale la détérioration de l’économie et de la crise sanitaire, une situation qui prédisposerait les décideurs politiques d’Algérie à ouvrir leur économie au monde pour ne pas s’effondrer, soit une opportunité pour les Etats-Unis. A charge pour Washington de composer avec la mainmise et parrainage d’autres grandes puissances concurrentes sur le pays. Le Think tank qui signale que la reconnaissance de la marocanité du Sahara par Washington a forcément heurté le régime algérien mais sans pour autant abandonner le soutien à la mission d’un nouveau médiateur de l’ONU. « L’administration Biden devrait réaffirmer son soutien à la fois à une résolution négociée du conflit du Sahara et à la poursuite des opérations de la mission de maintien de la paix des Nations unies (MINURSO) dans cette région et à la nomination d’un nouvel envoyé de l’ONU », indique l’Institut. Mais le WINEP qui s’adresse à la nouvelle administration US souligne que « revenir sur la décision de la marocanité du Sahara saperait les relations avec deux alliés clés (Maroc et Israël) et commencer un mandat présidentiel en répudiant un engagement clé de son prédécesseur ne serait pas convenable ».

Le rapport préconise par ailleurs l’approfondissement du partenariat avec le Maroc et le soutien à la démocratie en Tunisie. Surtout que le Royaume est perçu par les Etats-Unis, aujourd’hui plus que jamais comme un allié stratégique surtout pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme au Sahel, après les retraits annoncés des grandes puissances de la région.

Aux yeux des rédacteurs du rapport du WINEP, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie sont confrontés certes à de grands défis liés aussi bien aux tensions économiques exacerbées par la pandémie qu’à une instabilité potentielle découlant des conflits au Sahara occidental et en Libye. Toutefois, la région offre également des opportunités stratégiques pour l’administration Biden afin d’aider ces pays tout en assurant la promotion de tout un éventail d’intérêts clés des Etats-Unis. Et le Think tank de conclure que des relations bilatérales des Etats-Unis avec ces trois pays, c’est le Maroc qui jouit le plus du capital sympathie dans la région et les préserver et les développer pour le nouveau gouvernement US ne va donc que dans l’ordre naturel des choses.

Fondé en 1985 sous la direction de Barbi Weinberg, l’institut a pour mission d’anticiper les intérêts des États-Unis dans la région MENA. Il permet ainsi aux experts de divers horizons (militaire, économie, politique …) – de publier des études et de conseiller les décideurs US. Le Think tank décortique, entre autres, la montée de l’islam politique et du terrorisme ainsi que le rôle des puissances régionales.