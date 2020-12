Ce que l’US Navy prévoit contre la Russie et la Chine

Le Pentagone a sommé l’US Navy d’adopter une stratégie «plus vigoureuse» pour faire face à la Russie et à la Chine, rapporte le Guardian. Selon le journal qui cite un rapport signé par les commandants en chef de l’US Navy, Marine Corps et Coast Guard, les militaires américains considèrent Moscou et Pékin comme des «rivaux résolus», la Chine représentant à leurs yeux «la menace stratégique à long terme la plus urgente».

«La Chine est le seul rival doté d’un potentiel économique et militaire suffisant pour représenter pour les États-Unis un défi complexe à long terme», constate le document.

Afin de garder l’avantage stratégique, Washington a l’intention de moderniser ses forces navales grâce au recours à des navires plus petits et plus mobiles, voire commandés à distance.

La Russie a souligné à plusieurs reprises qu’elle ne nourrissait aucun projet agressif à l’encontre des États-Unis ou d’autres pays occidentaux. Dans le même temps, Moscou constate l’intensification des activités militaires de l’Alliance atlantique le long de ses frontières occidentales. Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, a constaté le «caractère ouvertement antirusse» de plusieurs démarches entreprises par l’Otan au cours de ces dernières années.