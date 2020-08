Ce que recommande l’OMS et de l’UNICEF pour l’enseignement en temps de Covid-19

Les deux organismes onusiens notent que si les fermetures des écoles en réponse à la pandémie covid-19 se prolongent dans le temps, les élèves courent «un risque sans précédent» pour leur éducation et leur bien-être. Dans leurs directives, elles soulignent «l’importance de l’hygiène pour réduire la transmission» du virus, de manière à ce que les écoles soient capables au maximum de permettre un lavage des mains régulier, une désinfection et un nettoyage quotidien des surfaces, en plus de mettre à la disposition des écoliers des installations d’eau, d’assainissement et de gestion des déchets.

OMS et UNICEF tirent la sonnette d’alarme pour pas moins de 60 pays identifiés comme présentant le risque le plus élevé de crise sanitaire et humanitaire en raison de la covid-19, la moitié des écoles présenteraient des failles au niveau de l’assainissement et de l’approvisionnement en eau. Trois quarts manquaient de points de lavage des mains. Et considèrent qu’en plus de la nécessité d’avoir de l’eau pour maintenir l’hygiène personnelle et environnementale, la réduction de la déshydratation des élèves dans les écoles est associée à une amélioration des capacités cognitives. En 2019, 69% des écoles dans le monde ont disposé de ce service. Cependant, la disponibilité contraste considérablement d’une région du monde à l’autre.

L’Afrique du Nord et l’Asie de l’Ouest sont plutôt bien positionnées, enregistrant des progrès entre 2015 et 2019, où les établissements qui disposent des services de base sont passés de 74 à 83%. Ceux dont les services sont limités se fixent à 8%, tandis que les établissements où les points d’eau potable sont absents sont de 9%. Le Maroc fait partie des pays ayant rendu disponibles ces services à hauteur de 84% dans les établissements, un peu moins que l’Algérie (92%) et plus que la Tunisie (70%), la Libye ayant équipé le moins ses écoles (17%).

En termes d’assainissement, le rapport indique qu’en 2019, 63% des écoles du monde entier ont disposé de sanitaires de base. Les chiffres montrent là encore qu’en Afrique du Nord et en Asie de l’Ouest, de plus en plus d’écoles sont équipées en services de base entre 2015 et 2019. Au cours de cette durée, ce pourcentage est passé de 79% à 83%.

Au Maroc, ces services sont assurés dans 70% des établissements, avec des disparités entre les écoles dans le milieu urbain et rural. L’Algérie aura assuré cette infrastructure dans 99% de ses institutions, tandis que ce chiffre est de 63% en Tunisie, 61% en Libye, 100% en Egypte et 21% en Mauritanie.

Cependant, les équipements assurant une hygiène de base, notamment les points de lavage de mains avec eau et savon, sont moins présents. La moyenne mondiale de 2019 montre que 57% des écoles du monde en disposent. «La réalisation de l’accès universel aux services d’hygiène de base dans les écoles d’ici 2030 nécessitera une multiplication par quatre des taux de progrès actuels», conseillent l’OMS et l’UNICEF.

La vitesse de renforcement de ces installations change d’une région à l’autre, l’Afrique du Nord et l’Asie occidentale étant celles qui ont le plus accéléré leurs efforts. Ces installations sont passées de 71% en 2015 à 79% en 2019. Au Maroc, cette proportion est de 89%, tandis qu’elle l’est de 99% en Algérie, 38% en Tunisie, 13% en Libye et 100% en Egypte.

«Différents défis associés au maintien de l’hygiène dans les écoles vont au-delà de l’accès à un service d’hygiène de base», constate aussi le rapport, en insistant sur la promotion des changements de comportement pour adopter plus efficacement les mesures préventives contre la propagation de la pandémie dans le milieu scolaire, en plus des exigences de distanciation.