Centrale Danone : Validation de l‘OPR à 550 DH par action

Le Conseil d’Administration de Centrale Danone, réuni en date du 02/12/2021, a décidé la radiation des titres de la société de la cote de la Bourse de Casablanca induisant l’obligation pour la Compagnie Gervais Danone de procéder à une Offre Publique de Retrait sur les actions de la société.

A cet effet, l’Offre publique de retrait devrait porter sur la totalité des actions non détenues par la Compagnie Gervais Danone, soit un total de 30 135 actions, représentant 0,32% du capital et des droits de vote de Centrale Danone, à un prix unitaire de 550 DH. Les actionnaires de Centrale Danone pourraient apporter, intégralement ou partiellement, leurs actions. La Compagnie Gervais Danone devrait, quant à elle, s’engager à acquérir de manière ferme et irrévocable la totalité des actions apportées dans le cadre de l’OPR sans aucun seuil de renonciation à l’offre.

L’évaluation des titres, objet de l’offre publique, a été effectuée par l’évaluateur indépendant « HDID ET ASSOCIES » et la fixation des prix a été faite sur la base d’une analyse multicritère. Partant, le prix par action fixé par le Conseil d’Administration de l’initiateur de l’OPR et approuvé par l’AMMC s’élève à 550 DH par action, en décote de -21,3% par rapport au dernier cours traité en Bourse de 433 DH en date du 15/02/2022.

Enfin, le calendrier définitif de l’opération devrait être fixé ultérieurement après la validation de la Bourse de Casablanca alors que la reprise de la cotation de Centrale Danone est prévue pour le mercredi 16 février 2022.