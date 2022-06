Certification : La BVC renouvelle son ISO-22301

Cette certification s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une infrastructure performante aux meilleurs standards internationaux, affirme la Bourse de Casablanca dans un communiqué, relevant que l’objectif est de renforcer la sécurité et la résilience du marché boursier, conditions majeures pour accompagner les ambitions économiques du Maroc telles que tracées dans le Nouveau modèle de développement. En effet, cette certification démontre la capacité de la BVC à répondre aux exigences inscrites au niveau de cette norme internationale en matière de planification, mise en place, maintien et amélioration de manière continue du système de management documenté de sa continuité d’activité. Cette norme, précise-t-on, permet de se protéger des incidents perturbateurs, de réduire leur probabilité de survenance, de s’y préparer, d’y répondre et de rétablir l’activité dans les meilleures conditions lorsqu’ils surviennent. Et de noter que la Bourse de Casablanca détient également la certification de ses systèmes de management de la qualité (SMQ) ISO-9001 et de ses systèmes de la sécurité de l’information (SMSI) ISO-27001, obtenues en 2011 et 2014 et renouvelées régulièrement depuis.