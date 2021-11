Certification : Triple réalisation chez Chantiers et Ateliers du Maroc

Ces certifications portent sur l’intégralité des activités (construction et réparation navale, et maintenance industrielle) et couvrent l’ensemble des métiers et prestations de Chantiers et Ateliers du Maroc (chaudronnerie, construction métallique et mécanique, montage industriel, ajustage, électricité, tuyauterie…).

A cette occasion, Chafiq ESSAKALLI, Président Directeur Général de Chantiers et Ateliers du Maroc, a affirmé que « cette triple certification est le fruit de l’implication de l’ensemble de nos collaborateurs, qui œuvrent au quotidien à l’atteinte de l’excellence. Malgré le contexte de pandémie et une situation sectorielle difficile, nos équipes se sont pleinement engagées dans une trajectoire ambitieuse de performance et une démarche exemplaire de pilotage de nos processus dans le respect de notre écosystème global ».

Cette démarche traduit ainsi les ambitions de l’entreprise, forte de sa position de leader de l’Industrie navale au Maroc, à contribuer pleinement au développement d’un secteur industriel aux énormes potentialités.