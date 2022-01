CES 2022 : Samsung révèle sa vision pour un avenir plus durable

Le CES, qui se tient chaque année en janvier, est le plus grand événement mondial dans le domaine de l’électronique grand public, souligne Samsung dans un communiqué, notant que le Salon de Las Vegas donne le ton des tendances de l’industrie électronique mondiale en révélant la direction que prendront les futurs produits, services et technologies. « La vision ‘Ensemble pour demain’ de Samsung qui fera l’année 2022, permet aux individus de créer des changements positifs et illustre la manière dont Samsung prévoit d’introduire une série d’initiatives de durabilité, de partenariats ciblés et de technologies personnalisables et connectées », affirme Samsung.

« Au salon CES 2022, nous avons souligné la manière dont Samsung contribuera à résoudre certains des problèmes environnementaux et de durabilité les plus urgents au monde », a indiqué Hyesoon Yang, vice-président directeur et responsable de l’expérience client du secteur d’activité des électroménagers numériques de Samsung Electronics, cité dans le communiqué. Visant à rendre les électroménagers plus écologiques, l’entreprise a annoncé les initiatives en matière de durabilité pour 2022 qui accéléreront la conception d’électroménagers écologiques, notamment la technologie de réduction de la pollution, l’utilisation plus écologique de l’énergie, l’augmentation de l’utilisation de plastique recyclé, ou encore la conception de l’emballage plus écologique.

« Grâce à ces mesures, Samsung agit contre les problèmes environnementaux en proposant des produits et des services innovants qui peuvent être utilisés dans la vie quotidienne », souligne le communiqué. Si la marque d’électronique grand public à la renommée internationale s’est tout particulièrement illustrée sur le marché du smartphone avec la sortie du très attendu Galaxy S21 FE, elle a également proposé des produits et des technologies qui aident les utilisateurs à minimiser leur empreinte écologique, à s’adapter à différents modes de vie et à rendre les expériences de maison intelligente harmonieuses. « The Freestyle » est le tout nouveau projecteur intelligent portable de Samsung. Il est technologiquement unique et offre la flexibilité nécessaire pour fournir la meilleure image et le meilleur divertissement en tout lieu. Destiné aux Génération Z et millenials, « The Freestyle » combine projecteur, haut-parleur intelligent et éclairage d’ambiance dans un appareil portable ultraléger. Contrairement aux projecteurs classiques, le support polyvalent de « The Freestyle » peut pivoter jusqu’à 180 degrés, ce qui permet aux utilisateurs de projeter des vidéos de haute qualité où ils le souhaitent. Quand il n’est pas utilisé comme projecteur pour diffuser du contenu, il assure également un éclairage d’ambiance grâce à son mode ambiant et son capuchon d’objectif translucide. En outre, The Freestyle est une enceinte intelligente qui combine musique et effets visuels. Les téléviseurs « MICRO LED », « QLED Neo » et « Lifestyle » quant à eux, bénéficient des dernières avancées en matière de qualité d’image, de technologie sonore et de fonctionnalités intelligentes. Grâce à des améliorations de la qualité de l’image et du son, à un plus grand nombre d’options de taille d’écran, à des accessoires personnalisables et à une interface améliorée, les écrans 2022 concrétisent la vision « Des écrans partout, pour tous » en offrant des images réalistes, un son immersif et des expériences hyper-personnalisées. « Simplifier la vie quotidienne grâce à la technologie numérique est au cœur de toutes les innovations de Samsung, c’est la raison pour laquelle l’entreprise a annoncé son adhésion à la Home Connectivity Alliance (HCA) avec les principaux fabricants du monde de la maison intelligente, dans le but de promouvoir l’interopérabilité et une plus grande sécurité », relève le communiqué. À l’avenir, les utilisateurs de Samsung pourront également contrôler des appareils d’autres marques via la plateforme SmartThings. Bien entendu, l’inverse est également vrai. Les personnes peuvent également accéder aux appareils Samsung à partir des applications d’autres membres de l’HCA. Samsung a réussi à présenter ses efforts pour contribuer à rendre la vie sur Terre plus durable et ses dernières technologies innovantes qui aideront les utilisateurs à profiter encore plus de leur vie grâce à un service de plus en plus personnalisé.