Ces affreux qui, par milliers, alimentent le chaudron libyen… 

A en croire l’Observatoire syrien des droits de l’homme, le nombre de mercenaires qui alimentent les fronts libyens est estimé à 17 000 « combattants ». Le comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies évoque quant à lui entre 12 000 à 15 000 mercenaires étrangers présents en Libye. Ils combattent aux côtés du Gouvernement d’union nationale dirigé par Fayez el-Sarraj. La majorité de ces mercenaires sont syriens, mais ils appartiennent aussi à d’autres nationalités impliquées dans le djihad en Syrie et en Irak. On trouve des Tunisiens, des Algériens, des Yéménites et des Somaliens, tout récemment débarqués à Tripoli.

Plusieurs sources libyennes affirment que ces mercenaires sont dirigés par 3 000 soldats et agent de renseignement turcs, présents dans le pays pour soutenir le GNA. Ankara tient coûte que coûte à contrôler Syrte, ville stratégique et verrou du croissant pétrolier, tout comme Al Joufra. Mais les deux villes sont des lignes rouges pour l’Egypte qui menace d’intervenir pour stopper net toute avancée susceptible de chambouler l’équilibre des forces sur le terrain.

Le pont aérien transportant armes et mercenaires d’Ankara à Tripoli est incessant. Le plus souvent, ce sont des avions civils qui sont utilisés en vue de la bataille de Syrte. Mercredi 29 juillet, pour la première fois, ces avions ont atterri sur la base militaire d’Al Witya, non loin de la Tunisie et de l’Algérie, alors qu’habituellement, ces mercenaires atterrissent à Tripoli ou à Misrata.

Alger et Tunis s’inquiètent déjà d’une possible infiltration sur leur territoire d’éléments extrémistes venant de Syrie. Une majeure partie de ces combattants on été membre de l’organisation Etat islamique (Daech), du Front al-Nosra ou d’al-Qaïda en Syrie. Cette situation inquiète aussi les Européens puisque le chaudron libyen n’est éloigné que de 200 km des frontières du Vieux Continent.